Mercato Milan, il PSG pronto a piombare su Leao! La situazione in vista dell’estate. Una persona spinge per il suo acquisto

In vista della prossima stagione, molto per il mercato Milan dipenderà dalle uscite. A preoccupare in casa rossonera è innanzitutto un’offerta faraonica che potrebbe arrivare per Rafael Leao, il quale ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro inserita nel contratto che lo lega al Diavolo.

Calciomercato.com segue l’onda delle ultime voci arrivate da Spagna e Inghilterra che vedrebbero un PSG pronto a fare follie in estate per l’attaccante portoghese. Secondo la stampa estera è lui il sostituto designato di Kylian Mbappé, il quale si trasferirà al Real Madrid a parametro zero. A spingere per l’arrivo del numero 10 rossonero in particolare sarebbe il direttore sportivo dei parigini, Luis Campos, il quale lo aveva avuto ai tempi del Lille. Situazione dunque che resta da monitorare per l’estate.

