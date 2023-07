Mercato Milan: irrompe lo United! Il centrocampista può andare in Premier League, ecco le novità sul suo futuro

Secondo Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il Manchester United sta monitorando Sofyan Amrabat molto da vicino, con il centrocampista della Fiorentina accostato anche al mercato Milan.

Sono da registrare alcuni colloqui per il marocchino: non è ancora un nome in dirittura d’arrivo ma potrebbe diventare presto un argomento caldo. È anche nella lista del Bayern Monaco ma niente di concreto in questa fase.

