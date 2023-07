Mercato Milan, Krunic ai saluti? Un club turco ha chiesto informazioni per il centrocampista dei rossoneri

Non solo Ante Rebic, anche un altro calciatore della rosa del Milan potrebbe andare a giocare in Turchia. Si tratta di Rade Krunic che, come riportato da Sports Digitale, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce.

Il club turco avrebbe avviato i contatti con il club rossonero per chiedere informazioni sul centrocampista classe 1993. Vedremo se e come evolverà questa pista.

