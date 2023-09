Mercato Milan, arrivano le rassicurazioni da parte di Rafael Leao sul futuro in rossonero: cosa ha detto il portoghese

Nel corso dell’intervista a GQ Portugal, Rafael Leao si è tirato fuori dai discorsi in uscita del calciomercato Milan:

«Non si può dire mai, ma sono in un club che mi ha accolto molto bene, ho rinnovato adesso, se avessi in mente di andarmene non rinnoverei, sono concentrato a fare grandi cose in due o tre anni al Milan».

