Mercato Milan, l’ex obiettivo Icardi spinge per ritornare in Serie A: proposto a tutti i top club, ma è stata svelata la volontà dell’attaccante

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ex obiettivo del mercato Milan, Mauro Icardi, vuole ritornare in Serie A.

L’attaccante ex Inter è stato proposto a tutti i top club senza limitazioni ma con una preferenza dichiarata: il ritorno in nerazzurro. Inoltre, pur di tornare in Italia è disposto a scendere almeno alla metà dell’attuale stipendio di 10 milioni di euro.

