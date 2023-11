Mercato Milan, l’Inter è pronta ad accelerare per Mehdi Taremi, attaccante del Porto seguito anche dal club rossonero

Il calciomercato Inter è spesso stato caratterizzato da grandi colpi a parametro zero: Onana e Thuram i più recenti. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno in mente 4 nuovi obiettivi da portare in nerazzurro a costo zero. A fare il recap su questi profili è Calciomercato.com.

Il nome per la difesa è Tiago Djalo del Lille, vicino ai nerazzurri già dopo l’addio di Skriniar. A centrocampo stuzzica l’idea Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli (sulle sue tracce c’è anche la Juve). L’alternativa al polacco, sempre per il reparto di centrocampo, è Tomas Soucek del West Ham. Infine, per l’attacco, il nome caldo resta quello di Mehdi Taremi del Porto, seguito anche dal calciomercato Milan.

