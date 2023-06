Mercato Milan, Milinkovic-Savic: un club torna su di lui! Ecco chi. Il centrocampista della Lazio è di nuovo obiettivo della Juve

Oltre alla corsa a Davide Frattesi, c’è anche la corsa a Sergej Milinkovic Savic. Oltre al Milan, considerando il desiderio di Pioli, torna anche la Juventus.

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, è tornato di moda il nome di Sergej Milinkovic-Savic in chiave Juve, viste le difficoltà sul fronte rinnovo per Rabiot e la folta concorrenza per Frattesi.

