Mercato Milan, Morata: si allontana lo spagnolo! Le ultime. Il giocatore spagnolo è vicino al rinnovo con l’Atletico Madrid

Alvaro Morata si allontana dal Milan. Il giocatore, obiettivo di mercato del Milan, è vicinissimo a rinnovare il suo contratto con l’Atletico Madrid, come riporta da As. Per il club spagnolo, non ci sono attaccanti migliori in circolazione di lui.

Dalla Spagna c’è la conferma dell’interessamento di Juventus e Milan. L’Atletico, però, non sarebbe dell’idea di cedere il giocatore a un prezzo inferiore ai 35 milioni.

