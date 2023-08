Calciomercato Milan, si chiude definitivamente la suggestione Zaniolo: ufficiale il trasferimento dell’esterno all’Aston Villa

Nicolò Zaniolo, ex obiettivo del calciomercato Milan, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aston Villa. L’ex attaccante della Roma, dopo essere stato accostato per molto tempo al calciomercato Juve, ha preso la decisione di giocare in Premier League almeno per la prossima stagione.

Il giocatore italiano, che arriva in prestito dal Galatasaray, è stato presentato sui canali social del club inglese.

