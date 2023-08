Il Milan si sta muovendo sul mercato esitvo in cerca dell’ultimo colpo prima della chiusura. Non è esclusa questa possibilità

Mercato Milan chiuso? Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, non è una possibilità da eslucudere.

Se i rossoneri non dovessero trovare l’occasione giusta rimarrebbero così, Colombo non esce. Ad oggi la possibilità che succeda e che quindi il mercato del Milan sia finito non è da scartare. Deve esserci la possibilità di prendere un giocatore giusto alle condizioni giuste.

The post Mercato Milan: non si esclude questa possibilità appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG