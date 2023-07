Calciomercato Milan, Luca Pellegrini obiettivo per la corsia sinistra di difesa: la Juve detta le condizioni per la cessione

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan ha avviato i primi contatti per Luca Pellegrini, terzino sinistro che nella rosa rossonera occuperebbe il ruolo di vice Theo Hernandez con Ballo-Toure in uscita.

La Juve chiede 8 milioni di euro per la cessione, o in prestito o a titolo definitivo.

The post Mercato Milan, Pellegrini nel mirino: le condizioni della Juve appeared first on Milan News 24.

