Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Il Foglio del calciomercato che verrà del club rossonero. Le sue dichiarazioni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Il Foglio del calciomercato che verrà del club rossonero. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Tifosi rossoneri state tranquilli, Giorgio Furlani sta costruendo una squadra da Champions League. La squadra si sta attrezzando per giocare ad alti livelli, con giocatori alti, forti, tecnici e veloci. Stiamo lavorando per costruire qualcosa di importante e lo stiamo facendo a buoni ritmi direi, anche perché le novità sono state tante. Ci piacciono i giocatori forti, ormai i tifosi si stanno abituando bene. Facciamo un acquisto alla settimana. Voglio essere chiaro però, siccome mancano sei settimane alla chiusura del mercato, non aspettatevi altri sei acquisti… meglio essere sinceri. Pioli? Stefano è una persona di buon carattere, quindi confidiamo nel suo sorriso, ci sono gli auspici per un grande lavoro».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG