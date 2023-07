Mercato Milan, i rossoneri accelerano per Morata: pronta la prima offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto all’Atletico Madrid

Alvaro Morata è il primo nome per l’attacco del calciomercato Milan. Come riferito da TMW, la clausola rescissoria non è da 10 milioni di euro ma da 20.

Difficile che i rossoneri lo acquistino a titolo definitivo. Possibile un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.

