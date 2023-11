Mercato Milan, pronto il colpo Champions! Può arrivare in caso di qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale

L’eventuale qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da parte del Milan potrebbe anche cambiare il prossimo mercato di gennaio dei rossoneri, che a quel punto potrebbero regalarsi un grande colpo.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Diavolo vuole provarci già per gennaio per Jonathan David, e una delle condizioni necessarie affinché il colpo possa essere sferrato è appunto la partecipazione dei rossoneri alla fase finale del torneo più prestigioso.

