Mercato Milan, rimpianto De Ketelaere: era lui il vice Giroud. Il belga avrebbe risolto il problema, ma non gli è stata data fiducia

Tra il Milan e Charles De Ketelaere non è mai scattata la scintilla. Dopo una sola stagione, il belga è stato ceduto all’Atalanta per 3 in prestito con diritto di riscatto più bonus fissato a 22 più 4 di bonus; mentre il giocatore percepisce 1,7 milioni. I rimpianti in casa rossonera sono principalmente due.

Come scrive questa mattina Tuttosport, il Milan aveva il vice Giroud, tema ancora caldo, in casa. Perché nella posizione di centravanti ci gioca ora all’Atalanta, così come De Ketelaere ci giocava ai tempi del Bruges. Il secondo rimpianto riguarda il mercato. L’Atalanta riscatterà il giocatore e con ogni probabilità potrebbe piazzarlo in Premier League. Al Milan andrà solo il 10% della vendita, il resto ai bergamaschi.

