Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 26 settembre 2023. Turno infrasettimanale in Serie A, Milan compreso

La rassegna stampa di oggi si concentra sul prossimo turno di campo, quello infrasettimanale. Si inizia oggi con in campo la Juve, mentre domani scenderà in campo il Milan: trasferta a Cagliari, a caccia ancora dei tre punti. L’obiettivo principale sono i tre punti, ma Pioli sogna in grande. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi:

