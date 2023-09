Il futuro di Luka Romero potrebbe essere lontano dal Milan, nonostante sia arrivato in rossonero in estate: lo scenario

Futuro incerto per Luka Romero. L’argentino è arrivato in estate al Milan ma, nonostante piaccia a Stefano Pioli, ha parecchia concorrenza davanti a sé e rischia di non vedere praticamente mai il campo durante la stagione.

Come riferisce Calciomercato.com, per risolvere la questione, una soluzione può essere rappresentata dalla cessione in prestito.

The post Mercato Milan, Romero verso l’addio? Lo scenario sul suo futuro appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG