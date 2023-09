Il capitano del Milan, Davide Calabria, è stato inserito nella lista dei candidati a ricevere il Premio Gentleman 2023: tutti i nomi

Possibile premiazione in arrivo per Davide Calabria. Il terzino e capitano del Milan è stato inserito nella lista dei candidati per il Premio Gentleman 2023, che lo scorso anno fu vinto da Sandro Tonali.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 13 settembre, alla Scuola Militare Teuliè di Milano. Questi tutti i candidati: Ademola Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Calabria (Milan), Ciro Immobile (Lazio). In lizza anche Pablo Marì (Monza), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Paulo Dybala (Roma), Antonio Candreva (Salernitana), Emil Audero (Sampdoria).

