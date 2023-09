Volpi: «Inter o Milan per lo scudetto? Vi dico la mia!». Le parole dell’ex centrocampista sul titolo di Serie A

Ai microfoni di 1 Football Club, l’ex centrocampista Sergio Volpi si unisce al coro e si esprime sulla lotta scudetto.

LE SUE PAROLE – «La favorita per lo Scudetto, per me, è l’Inter. Senza dimenticare il Napoli e lo stesso Milan. Bisognerà fare attenzione, inoltre, alla Juventus. I bianconeri, senza l’impegno infrasettimanale, possono dar fastidio. Sicuramente non ci sarà un campionato divorato già nelle prime giornate di ritorno, come seppe fare il Napoli la passata stagione»

The post Volpi: «Inter o Milan per lo scudetto? Vi dico la mia!» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG