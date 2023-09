Calciomercato Milan, altro derby con l’Inter all’orizzonte? ULTIME. I neroazzurri puntano il centrocampista dell’Atalanta

Il Milan potrebbe far parte del passato per Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter ha messo nel mirino il centrocampista dell’Atalanta. Per la squadra neroazzurra, la sfida è ardua: anche Juve e Napoli sarebbero interessati al giocatore.

Per quanto riguarda le cifre, l’Atalanta ha un’idea chiara. La valutazione non sarebbe inferiore ai 40 milioni di euro per un giocatore che è in scadenza di contratto nel giugno di 2025.

The post Calciomercato Milan, altro derby con l’Inter all’orizzonte? ULTIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG