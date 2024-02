Mercato Milan, sciolti i dubbi sul futuro di Alessandro Florenzi: il terzino rossonero resterà a Milanello. Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan non ci sono più dubbi sul futuro di Alessandro Florenzi, autore di un’ottima prova anche ieri sera contro il Rennes in Europa League (suo l’assist del vantaggio di Loftus-Cheek).

L’ex Roma rimarrà a Milanello rispettando il contratto in essere valido fino al 30 giugno del 2025. Solo nella prossima stagione si comincerà a parlare di un possibile rinnovo fino al 2026.

