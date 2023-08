A prescindere o meno dall’arrivo di Taremi il Milan continua a muoversi per l’attacco del futuro sul mercato. Vivo l’interesse per David

Il Milan guarda al futuro. A prescindere o meno dall’arrivo di Taremi il club rossonero continua a muoversi per l’attacco del Milan che sarà.

In tal senso, come riportato da Gianluca di Marzio, resta vivo l’interesse per David del Lille. Un giocatore su quale il Milan vorrebbe fare un investimento

