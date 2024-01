Mercato Milan, sono due le opzioni per il futuro di Pellegrino, in uscita dal club rossonero. Ecco quali sono. I dettagli

Come riferito da Repubblica, in questi ultimi giorni del calciomercato Milan di gennaio Marco Pellegrino lascerà il club rossonero in prestito.

Sono due le opzioni più calde e rimaste in mano al classe 2002: il Cadice e il Rayo Vallecano in Spagna. Più staccate Verona e Anderlecht.

