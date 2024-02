Mercato Milan, spunta il retroscena sul mancato arrivo di un difensore nella sessione di gennaio: c’entra Thiaw, tutti i dettagli

Nel corso del calciomercato Milan di gennaio il club rossonero ha sondato diverse piste per quanto riguarda il ruolo del difensore centrale complice anche la grande moria nel reparto a causa degli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori.

Alla fine il Diavolo ha optato solo per il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta un retroscena: la decisione di non intervenire è dovuta a Malick Thiaw. Il tedesco infatti aveva dato prova di poter accorciare i tempi di recupero. Il ritorno in campo ieri sera contro il Rennes ha dato ragione al Milan.

