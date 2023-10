Mercato Milan, Taremi conteso con l’Inter: ecco le parole di Marotta sull’obiettivo di mercato

Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a margine della presentazione di un libro del prossimo calciomercato e dell’obiettivo di mercato conteso con il Milan Taremi.

SUL MERCATO DI GENNAIO – «Non so, dipende da come andremo. Oggi è prematuro, certamente l’attività di monitoraggio va avanti, con Piero Ausilio, con lo scouting che facciamo. La lista c’è sempre. Taremi? Facciamo così: di mercato non parliamo».

