Mercato Milan, torna di moda un obiettivo: cosa frena i rossoneri! Il Milan pensa a Frattesi in alternativa a Loftus-Cheek

Per il futuro centrocampo, il Milan valuta in primis il profilo di Loftus-Cheek, ma non è l’unico. Dopo essere stato accostato a diverse squadre di Serie A, torna di moda il nome di Davide Frattesi.

Profilo diverso rispetto a Loftus-Cheek, più giovane e con meno esperienza nelle coppe europee, ma altrettanto costoso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

