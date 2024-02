Mercato Milan, è Benjamin Sesko il preferito della dirigenza rossonera per la prossima stagione: tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome messo in cima alla lista delle preferenze del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione è quello di Benjamin Sesko, centravanti del Lipsia.

Il ragazzo è stato acquistato l’estate scorsa dai tedeschi che hanno versato 24 milioni di euro al Salisburgo e hanno inserito nel contratto del centravanti una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida per tutti a partire dall’estate 2024. La concorrenza è ampia ma il Milan, che segue Sesko da almeno 2 anni, starebbe pensando di versare l’intera clausola rescissoria per sbaragliare la concorrenza-

