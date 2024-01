Le ultime sul possibile nuovo direttore sportivo della Roma dopo l’annuncio dell’addio di Tiago Pinto. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero due i nomi scelti dalla Roma per sostituire Tiago Pinto nel ruolo di direttore sportivo. Il primo è l’inglese Paul Mitchell, ex dirigente del Southampton e del gruppo Red Bull.

L’alternativa è invece Frederic Massara, liberatosi dal Milan insieme a Paolo Maldini al termine della scorsa stagione. In questo caso si tratterebbe di un ritorno, visto che aveva già lavorato per i giallorossi prima dell’arrivo di Monchi, lasciando un ottimo ricordo a tanti membri del club come De Rossi.

