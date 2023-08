La Roma di Josè Mourinho è ad un passo dal concludere la trattativa di mercato per portare in giallorosso l’ex Juve Paredes

Leandro Paredes, ex Juve, sta per accasarsi alla Roma di Mourinho. L’ex bianconero è ad un passo dalla nuova società, come rende noto Daniele Longo su Twitter:

La Roma conta di chiudere l’accordo con il Psg per Paredes nelle prossime 48 ore — Daniele Longo (@86_longo) August 13, 2023

Nelle prossime 48 ore la trattativa dovrebbe andare in porto, e il giocatore potrà far ritorno in Serie A.

