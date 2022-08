Ecco le parole di Eddy Merckx che è stato intervistato da Sportweek che discute dei giocatori belga soprattutto del Milan.

Queste le parole a Sportweek, di Eddy Merckx che si è espresso così sul Milan in riferimento a De Ketelaere: “Al Bruges era la stella. Senza dubbio è più completo di Saelemaekers. Ha una gran visione di gioco, ottima tecnica, ama mettere i compagni in condizione di segnare. Si può dire che quella in qualche modo sia la sua missione. Mi sembra parecchio altruista, è sempre al servizio della squadra. Può affermarsi anche in Serie A, è stato un bell’acquisto.“

Charles De Ketelaere

Aggiunge su Origi: “Si è una punta che però nella sua esperienza inglese con il Liverpool non ha poi segnato tantissimo. Deve rilanciarsi e ne ha l’occasione.“

Conclude così su Saelemaekers: “Veloce, l’ho visto giocare dal vivo all’Anderlecht. Non era male, ma non lo ricordo come un big.“

