Paul Merson è intervenuto ai microfoni della BBC, nel programma Football Daily, per commentare le fasi finali della Champions League

Paul Merson è intervenuto ai microfoni della BBC, nel programma Football Daily, per commentare le fasi finali della Champions League:

«Il Manchester City è a 2 partite dal vincere la Champions League, le 2 con il Real Madrid. Non esiste una sola possibilità, neanche in un milione di anni, che Inter o Milan possano battere il City in finale. Mi dispiace ma è così»

The post Merson: «Champions? Inter o Milan non hanno possibilità di farlo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG