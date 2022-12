Con il gol di oggi si riapre il dibattito su chi è stato più grande tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona

La rete di Messi contro l’Australia non solo è stata bella ed importante per sbloccare il risultato. Ha anche un significato storico perché è la nona al Mondiale, che gli permette di superare Maradona in questa speciale classifica. Ma l’ombra di Diego, che ha certamente condizionato la Pulce per tutta la carriera, da stasera è un po’ meno ingombrante per altre due ragioni. La prima è che finalmente Leo ha rotto il tabù delle gare a eliminazione diretta ed è riuscito ad andare in gol oltre i gironi.

Ma siccome quel che più conta è vincere un Mondiale e trascinare la squadra, per ora Messi rispetto al Maradona del trionfo del 1986 è in vantaggio con 3 gol a 1. Il “problema” è che adesso arrivano i quarti. Ovvero la partita nella quale il Pibe de Oro sconfisse gli inglesi con la mano di Dio e il gol più bello della storia. Con l’Olanda basterebbe molto meno per aspirare a raggiungere un modello così fuori dall’ordinario…

