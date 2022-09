Messias a Milan Tv: «Oggi sarà una partita importante contro una squadra in forma». Le parole dell’esterno rossonero

Junior Messias ha parlato ai microfoni di Milan Tv a pochi minuti dall’inizio del big match tra Milan e Napoli. Ecco le parole dell’esterno rossonero:

«Oggi sarà una partita importante contro una squadra in forma. Dovremo mettere in campo una grande prestazione e fare di tutto per vincere. Giochiamo in casa ed i nostri tifosi ci daranno una grande mano. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo, lavorare in settimana per preparare le partite e farci trovare pronti quando il mister ha bisogno di noi».

