Messias è ufficialmente un giocatore del Genoa: scattato l’obbligo di riscatto per l’ex Milan

Junior Messias è al 100% un giocatore del Genoa.

Con il match contro il Torino, come riportato da Matteo Moretto, è scattato l’obbligo di riscatto da parte del club ligure per l’ex esterno del Milan. Per l’intera operazione, i rossoneri percepiranno circa 3 milioni di euro.

