Junior Messias, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 90min Italia.

MILANELLO – «Quando ho visto lo stemma del Milan, mi sono reso conto di essere arrivato nel calcio che conta. Mi sono innamorato del Milan dei giocatori del grande Milan. Quando sono arrivato qui, ho incontrato Ibra, una leggenda del calcio, e ho capito che le cose erano cambiate».

COSA TI HA DETTO IBRA – «Eravamo a tavola a mangiare e mi ha detto “Ma tu parli poco? Bravo, devi parlare di meno e lavorare di più“».

LA SUA PARABOLA – «Dico sempre che la mia storia è stata scritta con la mano di Dio. In alcuni periodi non ci credevo più. Invece ho iniziato nell’Eccellenza e sono arrivato in A».

