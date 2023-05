Junior Messias parla così del suo esordio a San Siro con la maglia del Milan. Le dichiarazioni dell’esterno brasiliano

Junior Messias parla così del suo esordio a San Siro con la maglia del Milan. Le dichiarazioni dell’esterno brasiliano in una lunga intervista ai microfoni di 90min Italia nel format Pitch Moments.

PRIMA VOLTA A SAN SIRO – «Mi ricordo che è stato un momento significativo: ho una foto in cui mi fermo a centrocampo e guardo le tribune. Mi è venuto in mente Ronaldo il Fenomeno. Non avrei mai pensato che potesse diventare casa mia. San Siro è uno degli stadi con un’atmosfera diversa dalle altre».

