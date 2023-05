Milan e Inter, in merito al nuovo stadio, hanno inviato al sindaco Beppe Sala una lettera congiunta nelle scorse ore. La risposta del Sindaco

«Potrebbe essere una riapertura verso l’ipotesi di realizzare un loro stadio in quell’area. In ogni caso mette un punto chiaro sul fatto che ognuno si esprima con chiarezza in merito alla volontà di fare o meno questo stadio. Io, con tutti i distinguo e le verifiche da fare, sono molto convinto che ci debba essere un nuovo impianto»

