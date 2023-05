Il Napoli non vuole lasciar andare Victor Osimhen e farne un perno per la prossima stagione, De Laurentiis studia il rinnovo ma mezza Europa lo vuole

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nigeriano è nel mirino di Psg, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Liverpool e Newcastle. Lui vuole giocare la Champions e gli azzurri non vorrebbero privarsene, ma tutto sta all’offerta che potrebbe arrivare per le casse della società e contrattuale per l’attaccante.

