Dumfries piace in Premier League. Non solo il Chelsea, c’è anche l’interesse del Newcastle per l’esterno olandese

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dumfries piace sempre in Premier League e in estate può partire per aiutare il bilancio nerazzurro: sull’esterno olandese dell’Inter viene segnalato anche l’interesse del Newcastle alla ricerca di un nuovo esterno per la fascia destra.

L’articolo Dumfries piace in Premier. Non solo il Chelsea, c’è anche l’interesse del Newcastle proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG