Miami Fc succursale per i giovani Milan? Il possibile piano nell’ambito del closing

Come scrive La Gazzetta dello Sport se la partnership con gli Yankees potrà aprire a nuovi sviluppi commerciali, quella con il Miami garantirà possibili collaborazioni tecniche e sportive.

Miami potrà offrire una soluzione per testare le potenzialità di qualche giovane rossonero, prima del salto in Serie A. Sempre che un nuovo talento non nasca proprio a Miami…

