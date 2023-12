Il tecnico piacentino ha smussato gli angoli ed ha corretto i difetti che aveva anche quando è arrivato a Milano per la prima volta.

L’Inter vola in campionato ed in Champions League anche se siamo solo ad inizio dicembre ed è giusto mantenere i piedi ben saldati per terra come hanno ammesso Simone Inzaghi ed i calciatori dopo la splendida vittoria col Napoli.

Partenza sprint

In campionato i nerazzurri hanno 35 punti, in passato poche volte è accaduto che ne avessero di più: è capitato, per esempio, il primo anno di Conte ma non ci fu la vittoria dello Scudetto a fine stagione. La Gazzetta dello Sport dedica un lungo approfondimento ai miglioramenti del tecnico: l’ex Lazio però non si fa distrarre dagli elogi attuali preferendo quelli che eventualmente ci sarebbero a fine stagione per la vittoria della Serie A che tanto gli manca nel palmares.

Simone Inzaghi

Aspetti fondamentali della crescita

Negli ultimi due mesi della passata stagione è cresciuta tutta l’Inter, ormai è diventato un mantra anche se spesso si dimentica che in “tutta l’Inter” è incluso anche il tecnico. La rosea specifica che mesi fa sarebbe stato molto più restio a concedere minuti ad Asllani e Bisseck come invece sta avvenendo. Sotto gli occhi di tutti è poi la crescita dei singoli: Calhanoglu è l’esempio più clamoroso ma anche Dimarco, Dumfries, Thuram e Lautaro Martinez hanno raggiunto vette di rendimento mai neanche sfiorate prima e ovviamente questo deve essere considerato un merito dell’allenatore. Tutti, anche Marotta ieri pubblicamente, riconoscono a Inzaghi di aver accresciuto il suo status; la conquista dello Scudetto sarebbe la chiusura totale del cerchio.

