Milan a caccia degli ottavi: motivi economici e non solo, perchè questa sera col Borussia Dortmund è fondamentale

Il Milan va a caccia degli ottavi di finale e per continuare a sperare nella qualificazione deve vincere stasera contro il Borussia Dortmund. Un obiettivo fondamentale per diversi aspetti.

Innanzitutto a livello economico: dopo aver investito quasi 130 milioni sul mercato sarebbe gravissimo uscire ai gironi. Poi per motivi sportivi: è ancora in gioco la possibile qualificazione al Mondiale per club dell’estate 2025. Lo scrive Tuttosport.

