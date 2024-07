Lukaku al Milan è ancora possibile. A favore la suggestione di mercato potrebbe arrivare l’assist a sorpresa del presidente del Napoli.

Nel mondo del calciomercato, gli scenari possono cambiare rapidamente, influenzando non solo il destino dei singoli giocatori ma anche le strategie delle squadre. Un particolare intreccio che vede protagonisti Napoli e Milan riguarda due attaccanti di calibro internazionale: Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Le possibili mosse di Napoli potrebbero non solo decidere il futuro di Osimhen ma influenzare anche il mercato del Milan, che tiene d’occhio la situazione del bomber belga.

La situazione di Osimhen a Napoli

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è al centro di speculazioni di mercato da diverso tempo. Dopo aver dato segnali di una possibile partenza dal club partenopeo durante l’ultima stagione, il suo futuro rimane incerto. Nonostante l’interesse di alcuni club, nessuna squadra ha ancora presentato un’offerta che soddisfi le richieste del Napoli. Questo stallo sul mercato influisce direttamente sulla possibile trattativa per l’arrivo di Romelu Lukaku, che è visto come un potenziale rinforzo ma la cui acquisizione è legata alla cessione di un attaccante da parte del Napoli.

Victor Osimhen

Il ruolo di Lukaku nel mercato

Romelu Lukaku rappresenta un tassello fondamentale in questa partita a scacchi del calciomercato. Legato sentimentalmente ad Antonio Conte, che lo vorrebbe sotto la sua guida, Lukaku si trova in una situazione di attesa. L’ex attaccante di Inter e Chelsea potrebbe essere una pedina preziosa per il Milan, nel caso in cui il Napoli decidesse di mantenere Osimhen anche per la prossima stagione.

Interesse di club inglesi per Osimhen

Recentemente, il ‘Corriere dello Sport’ ha rivelato che sia Chelsea che Arsenal hanno mostrato rinnovato interesse per Victor Osimhen, suggerendo una possibile apertura da parte del Napoli a trattative meno onerose della clausola rescissoria fissata a 130 milioni di euro. Tuttavia, un’altra prospettiva emersa dai media, come ‘la Repubblica’, suggerisce che Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, potrebbe optare per trattenere il suo attaccante di punta piuttosto che lasciarlo partire a una cifra inferiore alle proprie aspettative.

Ripercussioni sul mercato del Milan

Questa situazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per il Milan, che rimane vigile sul mercato alla ricerca di opportunità per rafforzare il proprio attacco. Un mancato trasferimento di Osimhen potrebbe spianare la strada al Milan per avanzare una proposta concreta per Lukaku, alimentando ulteriormente le dinamiche e le strategie di mercato tra i club italiani ed esteri.

