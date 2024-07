Samardzic si è espoto chiarendo voglia il Milan nel suo futuro. L’Udinese fa muro e pone delle chiare condizioni ai rossoneri.

Nel fervente caos del calciomercato estivo, il Milan sembra avere posto gli occhi su uno dei talenti più promettenti della Serie A: Lazar Samardzic. Il centrocampista, attualmente in forza all’Udinese, potrebbe presto indossare la maglia rossonera se le trattative tra i due club trovassero un punto d’incontro. Non è un segreto che il Milan cerchi di rafforzarsi in previsione della prossima stagione, e Samardzic appare come una delle opzioni più allettanti sul tavolo.

La trattativa

Il fascino della maglia del Milan non ha lasciato indifferente nemmeno Lazar Samardzic, che dopo aver segnato 6 gol e fornito 2 assist in 34 partite nell’ultimo campionato con l’Udinese, ha manifestato il proprio interesse verso il trasferimento sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca. Dopo due tentativi di trasferimento, prima all’Inter nell’estate del 2023 e poi al Napoli nell’inverno del 2024, andati in fumo, sembra che questa volta le stelle possano finalmente allinearsi per il suo passaggio ai rossoneri.

Yacine Adli

Gli intoppi

Nonostante l’apertura del giocatore, la trattativa tra Milan e Udinese mostra alcune crepe. Il nodo principale risiede nell’aspetto economico. L’Udinese, che valuta il proprio gioiello 25 milioni di euro, si mostra reticente a scendere dal prezzo richiesto, complicando i piani del Milan che sperava di inserire una contropartita tecnica al fine di ridurre l’esborso monetario. Le figure proposte, Yacine Adli e Tommaso Pobega, non sembrano suscitare interesse nei dirigenti udinesi, generando ulteriori difficoltà nella negoziazione. In realtà – così’ come scrive il Messaggero Veneto – i friulani potrebbe considerare l’inserimento del francese ma solo ad una condizione: che il Milan paghi una parte del suo stipendio.

Le prospettive di mercato

Nonostante le complessità, il mercato offre sempre vie inaspettate e soluzioni creative. Per il Milan, inserire un calciatore come Samardzic nel proprio organico significherebbe non solo acquisire una giovane promessa con già una notevole esperienza in Serie A, ma anche rinforzare il centrocampo con una versatilità e una tecnica di gioco che potrebbero rivelarsi decisive nella marcia verso successi nazionali e internazionali.

