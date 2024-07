Il Milan monitora la situazione Abraham in attesa di nuovi sviluppi. I rossoneri considerano però l’operazione solo a determinate condizioni.

Nel clima fervente del calciomercato estivo, il Milan è alla ricerca di nuovi talenti per rafforzare la propria squadra, dimostrando un particolare interesse per l’attacco. Tra i vari nomi che circolano, un’attenzione speciale è rivolta a Tammy Abraham, il prolifico attaccante della Roma, segnando così un potenziale movimento di mercato che potrebbe aggiungere ulteriore qualità all’attacco rossonero, già rinforzato dall’arrivo di Alvaro Morata.

La ricerca del ‘numero 9’

La società milanese, animata dal desiderio di completare l’attacco con un valido ‘numero 9’, ha esplorato diverse opzioni di mercato. Oltre a Morata, il club ha valutato vari attaccanti, tra cui Niclas Fullkrug, Armando Broja e Romelu Lukaku. Questa ricerca sottolinea la strategia del Milan di diversificare le opzioni offensive per la prossima stagione, dando ampio spazio alle speculazioni su possibili nuovi innesti.

Alvaro Morata

Il sondaggio per Abraham

Nel dettaglio, il Milan ha mostrato un interesse concreto per Tammy Abraham, attaccante inglese che ha già dimostrato il suo valore in Serie A con la maglia della Roma. Il club rossonero, alla ricerca di un attaccante in grado di incrementare le proprie soluzioni offensive, ha effettuato un sondaggio presso la squadra capitolina, esplorando la disponibilità di lasciar partire il giocatore. Tuttavia, secondo quanto riportato, la trattativa non sembra essere progredita oltre una fase preliminare.

Le richieste della Roma e la posizione del Milan

La Roma, consapevole del valore dell’attaccante inglese, ha fissato il prezzo per il suo trasferimento in circa 25 milioni di euro, una cifra importante che riflette l’alta valutazione del giocatore. D’altro canto, il Milan avrebbe proposto un’operazione in prestito, formula che non incontra il favore del club giallorosso, interessato piuttosto a una cessione a titolo definitivo per fare cassa e reinvestire nel proprio organico.

Il contesto più ampio del calciomercato milanista

Oltre alla ricerca di un attaccante, il Milan è attivo su più fronti nel mercato, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la squadra in vista delle competizioni future. Alcuni dei nomi accostati al club includono Fofana e Pavlović, dimostrando un ampio interesse rossonero non solo per l’attacco ma anche per il rafforzamento di altri reparti.

