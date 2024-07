L’agente di Malick Thiaw ha voluto fare chiarezza in merito alle voci che davano per fatto il suo approdo in Premier al Newcastle.

Nel fervente scenario del calciomercato estivo, la danza delle maglie tra i calciatori si fa intensa e carica di aspettative. Tra questi movimenti, spicca quello che vede protagonista Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, il cui nome è stato recentemente accostato a un trasferimento al Newcastle. Questa possibile trattativa incarna non solo le dinamiche del mercato ma getta anche luce sulle strategie future dei club coinvolti. Nelle ultime ore radio mercato, in particolare Hitc.com, ha rivelato che il difensore tedesco fosse a un passo dal diventare un giocatore del Newcastle. Sul tema è intervenuto l’agente di Thiaw a fare chiarezza.

Tutto falso

La notizia emersa qualche ora fa, del passaggio di Thaiw al Newcastle, aveva senza dubbio destato curiosità e perplessità nell’ambiente rossonero. La notizia dell’interesse del club inglese per il difensore tedesco rossonero era risaputa ma, come un fulmine a ciel sereno, pochi si aspettavano la cessione. A far chiarezza sui fatti ci ha pensato Gordon Stipic, agente del difensore rossonero, che ai microfoni di Sky Sport Deutschland ha dichiarato che “le notizie attuali sul mio cliente Malick Thiaw in relazione ad un possibile trasferimento al Newcastle United sono false e errate. Pertanto non commenterò ulteriori voci” .

Malick Thiaw

Thiaw vuole il Milan ma…

Da ciò che sta emergendo è evidente la voglia di Milan di Malick Thiaw, confermate anche dalle dal giornalista tedesco Berger che, attraverso un post sul proprio profilo X, ha scritto che “Thiaw penserebbe anche di restare al Milan perché in Italia si trova molto bene“. Nonostante le smentite però l’affare potrebbe ugualmente andare in porto, soprattutto perché l’interesse del Newcastle è vero, concreto, e potrebbe spingersi ancora più in la. Inoltre – scrive Berger – i Magpies hanno già presentato il loro progetto al difensore tedesco. Al momento però nessuna chiusura all’orizzonte, il destino di Thiaw è ancora tutto da scrivere.

