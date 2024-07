L’affare Fofana non è ancora tramontato per il Milan. Alfredo Pedullà ha rivelato alcuni importanti retroscena sulla trattativa tra il Monaco e i rossoneri.

Nel mondo frenetico del calcio moderno, il passaggio di un giocatore da un club all’altro è spesso un episodio avvincente e ricco di intrighi, come dimostra la situazione attuale che coinvolge Youssouf Fofana, desideroso di unirsi alle fila del Milan. Le tratteggiature di questa operazione rivelano una trama che va oltre la semplice contrattazione tra due club, annidandosi nei meandri delle dinamiche manageriali e delle ambizioni personali dei giocatori. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della vicenda sul proprio sito web, evidenziando alcuni passaggi decisamente interessanti.

La volontà di Fofana e la strategia del Milan

Alfredo Pedullà ha approfondito i temi e i contorni della trattativa tra il Milan e il Monaco per Fofana. Il centrocampista della Nazionale transalpina rientrerà il prossimo giovedì in Francia, sempre più convinto però di volersi trasferire al Milan. Qui avrebbe possibilità di giocare la Champions, inoltre con il Club di Via Aldo Rossi ha da tempo trovato l’intesa economica sul contratto. L’esperto di mercato rivela che “la richiesta di 35 milioni di euro (legittima, nel senso ognuno può valutare il cartellino quanto ritiene pur essendo a meno di un anno dalla scadenza) non collima con la strategia del Milan che aveva raggiunto un accordo con l’entourage del centrocampista classe 1999 convinto di poterla spuntare per una cifra sotto i 20 milioni“.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Moncada uomo chiave

Proseguendo nella propria analisi, Pedullà evidenzia che “Fofana per ora prende tempo perché lui vuole il Milan e giocare in Champions League“. Altro aspetto importante è che “al momento Manchester United e Atlético Madrid non sono piste calde, si tratta di club che hanno altre priorità”. L’affare quindi non è affatto saltato ma necessita di una netta inversione di marcia. A tal proposito infatti il giornalista scrive che “adesso molto dipenderà dalle arti diplomatiche di Geoffrey Moncada per chiudere l’operazione Fofana”.

