Pavlovic è sempre più vicino a essere un nuovo giocatore del Milan. Il difensore sarebbe già a Milano per svolgere le visite mediche.

Il Milan accelera sul mercato e nel weekend appena concluso ha trovato l’accordo con il Salisburgo per il trasferimento in rossonero del difensore serbo Strahinja Pavlovic. A comunicare il buon esito della trattativa è arrivato nella serata di ieri il tweet di Fabrizio Romano che annunciava il buon esito della trattativa tra i club con il canonico “here we go”. Secondo rinforzo per il Milan, dopo quello di Alvaro Morata. Dall’Austria arrivano nuove importanti novità in merito al suo trasferimento alla corte di Paulo Fonseca.

Pavlovic è a Milano

Secondo quanto riportato da ‘Salzburger Nachrichten’, noto quotidiano austriaco, l’affare è ormai da considerarsi concluso. I colleghi infatti annunciano che Pavlovic sarebbe arrivato a Milano, dove presumibilmente nelle prossime ore effettuerà le visite mediche che saranno il preludio alla firma sul nuovo contratto con i rossoneri. Secondo gli ultimi rumors l’accordo tra il Milan e il Salisburgo sarebbe stato trovato su una base 18 milioni più 2 di bonus.

Strahinja Pavlovic

Pavlovic si unità al Milan negli USA?

I tempi rapidi della chiusura dell’affare suggeriscono ci possano essere buone possibilità di vedere il difensore serbo unirsi al Milan attualmente in tournée negli Stai Uniti. Qui infatti il Milan affronterà nei prossimi giorni altre due amichevoli di prestigio, prima con il Real Madrid, il 1° agosto , e poi con il Barcellona, il 6 agosto. Qualora la firma arrivasse tra domani e mercoledì, non sarebbe affatto improbabile pensare di vederlo già in campo per il Milan contro il Barcellona.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG