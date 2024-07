Il Milan ha messo nel mirino Alphadjo Cissè per rinforzare la rosa di Milan Futuro. Concorrenza serrata dell’Atalanta per il giovane talento.

Il Milan accelera sul mercato, sia su quello della squadra maggiore, sia su quello della nuova squadra giovanile rossonera denominata Milan Futuro. Nelle ultime ore il Milan ha trovato l’accordo con il Salisburgo per Pavlovic, il forte difensore serbo di 23 anni. Sono in corso anche altre trattative, per rinforzare il centrocampo, vedasi quelle per Samardzic e Fofana. La squadra mercato rossonera però non accantona il progetto Milan Futuro, anzi. Matteo Moretto, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato il nuovo nome che affascina in quel di Via Aldo Rossi per rinforzare la rosa dell’Under 23.

Alphadjo Cissè: il nome che piace

Si chiama Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo classe 2006 in forza al Verona. E’ lui il nuovo nome che solletica la fantasia della squadra mercato rossonera alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare Milan Futuro. Il giovane talento ha saputo mettersi in mostra elencando numeri decisamente importanti: 21 reti e 3 assist in 57 partite, tra il campionato Primavera 1 e la Coppa Italia di categoria con gli scaligeri. Il centrocampista italiana di origine guineana può giocare anche come esterno offensivo sinistro.

E’ derby Milan-Atalanta

Il Milan non l’unico club a muovere passi concreti per il giovane centrocampista. Anche l’Atalanta con Sean Sogliano in persona, sta cercando di chiudere il colpo con vista futuro. Matteo Moretto evidenzia infatti che “il club rossonero prova ad avanzare nei dialoghi col direttore sportivo gialloblù Sean Sogliano, che sta gestendo in prima persona la trattativa”.

Milan e Atalanta su Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo 2006 di proprietà del Verona. Il club rossonero prova ad avanzare nei dialoghi col ds gialloblù Sean Sogliano, che sta gestendo in prima persona la trattativa. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2024

