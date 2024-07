Il Milan corre ai ripari per sostituire l’infortunato Sportiello. Contatti già avviati con il Cagliari per Scuffet.

Non arrivano belle notizie dagli Stati Uniti d’America per il Milan. La tournée è iniziata senza dubbio bene sul campo, è arrivata infatti la vittoria di prestigio di misura per 3-2 contro il Manchester City. La prestazione sciorinata dai ragazzi di Fonseca è stata convincente, soprattutto valutando il calibro dell’avversario. Trame di gioco più rapide e idee più brillanti rispetto al primo test, pareggiato, contro il Rapid Vienna. La mano dell’allenatore inizia a produrre un gioco chiaro e preciso, molto fattuale e sempre meno teorico. Non arrivano però solo belle notizie però, dopo l’infortunio di Florenzi arriva anche quello di Sportiello. A tal proposito i rossoneri – scrive Gianluca Di Marzio – si sarebbero già attivati per reperire una valida alternativa.

Scuffet: il profilo che piace

Sportiello ha rimediato un trauma alla mano sinistra che lo costringerà a restar fuori almeno due mesi. Nonostante l’ottima prestazione di Torriani, che stupisce sempre più per concretezza e sicurezza, il Milan valuta di operare sul mercato un’operazione che possa offrire a Fonseca un nome affidabile e di esperienza come vice Maignan. Si profila l’idea Scuffet del Cagliari con cui – scrive Di Marzio – la squadra mercato rossonera avrebbe già avviato i primi contatti. Il giocatore avrebbe inoltre già dato la propria disponibilità al trasferimento.

Marco Sportiello

Capitolo infortuni

La stagione ha già “regalato” al Milan due infortuni, seppur di natura diversa. Il Milan, ben memore di quanto accaduto lo scorso anno, non intende farsi trovare impreparato. Non è un caso infatti che dopo l’infortunio di Florenzi che resterà fuori – ahinoi – diversi mesi, la squadra mercato rossonera abbia messo la quinta per chiudere per Emerson Royal.

